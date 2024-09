Schkopau/Mz. - 14 Mitglieder des Angelvereins Buna/Schkopau mussten in einer Notabfisch-Aktion bis in die Abendstunden des Dienstags hinein rund 400 Kilo Fischkadaver aus dem kleinen und großen Mühlteich in Schkopau holen. Tote Hechte, Karpfen, Schleien und Weißfische wurden jeweils von einem Boot aus mit Keschern aus dem Wasser gefischt. Zwei Angelfreunde stapften in Wathosen durch das Schilf und sammeln dort die toten Fische ein.

