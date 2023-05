Die 26-jährige Rita Reinecke aus Nempitz im Saalekreis ist Backprofi . Jetzt will sie auch im fernsehen überzeugen, und zwar in der Sat.1 Show „Das große Backen - Die Profis“.

26-Jährige will bei Sat.1-Show in das Halbfinale kommen

Unterföhring/Nempitz/MZ - Sie möchte in das Halbfinale: Die aus Nempitz stammende Rita Reinecke möchte bei der Sat.1 Backshow „Das große Backen - Die Profis“ in die nächste Runde, das Halbfinale, kommen.

Nach dem Wochensieg vergangenen Sonntag geht es für die 26 Jahre alte Rita Reinecke (Foto) aus Nempitz an diesem Sonntag im Team Gelb in die nächste Runde. Wie sie mit ihrem Teamkollegen abgeschnitten hat, ist Sonntag, 21. Mai, ab 17 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Bei der Show mit Enie van de Meiklokjes, in der insgesamt sechs Teams antreten, gewinnen die Sieger am Ende 10.000 Euro. In jeder Woche muss ein Team die Back-Show verlassen.