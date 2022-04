23-Jähriger greift Polizisten auf dem Bahnhof in Merseburg an

Am Donnerstag hat ein 23-Jähriger auf dem Merseburger Hauptbahnhof zwei Polizisten angegriffen.

Merseburg/MZ - Am Donnerstag hat gegen 7.45 Uhr ein hilflos erscheinender Mann die Aufmerksamkeit von Bundespolizisten auf dem Merseburger Hauptbahnhof erweckt. Der Mann habe, eingerollt in eine Decke, auf einer Sitzgruppe in der Haupthalle gelegen und seine Augen seien geschlossen gewesen, teilt die Bundespolizei mit. Die Polizisten vor Ort hätten deshalb nicht genau erkennen können, ob er Hilfe brauche und ihn mehrmals angesprochen sowie wachgerüttelt. Als der 23-Jährige schließlich wach gewesen sei, habe er den Beamten keine n Ausweis zeigen wollen. Dafür habe er sie beschimpft, sich vor ihnen aufgebaut und sei zunehmend aggressiver geworden. Die Bundespolizisten hätten deshalb Verstärkung herbeigerufen.

Nach seiner Kontrolle hätten ihm die Beamten einen Platzverweis für den Bahnhof in Merseburg erteilt. Plötzlich habe der junge Mann mit den Ellenbogen in Richtung eines Polizisten geschlagen und danach noch eine Beamtin angegriffen. Die Polizisten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt, den Mann zu Boden gebracht und ihn gefesselt. Die beiden attackierten Polizisten seien leicht verletzt worden. Der aus Afghanistan stammende Mann erhält jetzt mehrere Anzeigen, heißt es.