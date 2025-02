Das Bad Lauchstädter Goethe-Theater startet demnächst in die neue Saison. 2025 erwarten die Gäste als Höhepunkte ein Jubiläum, ein doppelter Jubilar und ein prall gefülltes Festspiel. Auf der Bühne stehen dabei zahlreiche prominente Darsteller.

Kulturprogramm in Bad Lauchstädt

Zwei prominente Darsteller konnte das Goethe-Theater bereits für das Festspiel binden: Peter Kurth spielt die in „Der zerbrochne Krug“...

Bad Lauchstädt/MZ. - Fragt man René Schmidt nach den Höhepunkten der nahenden Saison im Bad Lauchstädter Goethe-Theater, antwortet zunächst der Kaufmann in ihm. Er erwarte, dass die Historischen Kuranlagen (HKA) im ersten Halbjahr die Zuwendungsverträge mit Land und Saalekreis für die Zeit von 2026 bis 2029 verlängern können. Der Kreis gibt bisher jährlich 410.000 Euro, der Landeszuschuss soll schrittweise auf 710.000 Euro steigen. Zusammen mache das knapp die Hälfte des Etats aus. Wenn die Tinte trocken ist, hätte Geschäftsführer Schmidt also Planungssicherheit bis zum Ende des Jahrzehnts und könnte sich damit beruhigter seiner anderen Hauptaufgabe widmen: das Programm in den historischen Anlagen zu planen. Das wartet auch 2025 schon mit Höhepunkten auf.