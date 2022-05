In Braunsbedra ist am Donnerstag ein Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt worden.

Braunsbedra/MZ - Am Donnerstagmorgen ist es in der Braunsbedraer Goethestraße zu einem Unfall gekommen. Dabei, so die Polizei, stieß ein 16-jähriger Mopedfahrer mit einem Transporter zusammen. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Nach Erkenntniss der Polizei hatte der junge Mann den Transporter übersehen.