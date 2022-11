„Kind in Notlage auf Spielplatz“ 16-Jährige steckt in Babyschaukel fest - 21 Kameraden der Wehr Raßnitz im Einsatz

Der Versuch einer 16-Jährigen, in einer Babyschaukel zu schaukeln, endete am Wochenende in Raßnitz mit einem Feuerwehreinsatz.