Leuna/Mz. - Boxen sei nicht nur Sport, sondern auch eine Lebensweise, sagt Kyrylo Romanii. Denn so übe er sich in Disziplin, Strukturiertheit und Verantwortung. Der Schüler der 9. Klasse der August-Bebel-Sekundarschule Leuna ist am Wochenende in Köln zum zweiten Mal Deutscher Boxmeister seiner Altersgruppe geworden. „Ich stehe um 5 Uhr auf, dann wecke ich meinen Bruder und wir trainieren vor der Schule“, so beschreibt er seinen Tagesablauf. Nach der Schule gehe das Training weiter, insgesamt vier bis fünf Stunden pro Tag. Er ist Mitglied beim MSV Buna Schkopau. Je zweimal pro Woche trainiere er in Merseburg und Halle mit einem Trainer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.