Merseburg/MZ. - Dunkelblau ist die Trendfarbe der Saison. Zumindest beim Lions Club Merseburg. Der präsentierte mit Sponsoren am Donnerstag auf der Kliaplatte das Teilnehmershirt für den diesjährigen Benefizlauf. Der findet, wegen der frühen Sommerferien, erst am 23. August in der Merseburger Innenstadt statt. Es ist ein Jubiläum, die 15. Ausgabe. Bei den vorherigen 14 Läufen haben über 20.000 Teilnehmer gut 150.000 Kilometer zurückgelegt und so 388.500 Euro Spendengeld erlaufen, das in 469 regionale Projekte geflossen sei, sagte Mitorganisator Birk Schaper.

Er pries auch das Jubiläumsshirt: „Es hat ein besonderes Design, einen besonderen Stoff und ist für alle Teilnehmer kostenlos.“ Zumindest für jene, die sich an dem Freitag sportlich durch die Innenstadt bewegen. „Das ist ein Anreiz in die Stadt zu kommen“, begründet Schaper: „Wenn man heute die Gotthardtstraße runtergeht, sieht man, dass da noch viel Platz für Einzelhandel ist. Da ist es gut, wenn wir 2.000 Leute in die Stadt bringen.“

Virtuelle Teilnahme möglich

Wie in den Vorjahren gibt es aber auch die Möglichkeit, sich über das gesamte Wochenende bis zum 25. August virtuell am Benefizlauf zu beteiligen. Dabei können Distanzen, für die sich die Teilnehmer einen Sponsor suchen müssen, auch in Wanderschuhen, auf dem Rad oder im Kanu absolviert werden. In den vergangenen Jahren hatte man bereits Teilnehmer auf dem Mont Blanc gehabt und solche, die zum Nordkap geradelt sind, berichtete Schaper.

Er dankte auch den Sponsoren, wie der Sparkasse und den Stadtwerken, ohne die die Dankesshirts für die Aktiven nicht möglich wären. Auch Torsten Menzel ist daran beteiligt, dabei sitzt der Unternehmer mit seinem beiden Firmen für Elektro- und Arbeitssicherheit, ESM und ASM, gar nicht in Merseburg, sondern in Freyburg. Über Geschäftskunden habe er aber schon lange Kontakte in die Domstadt und verfolge den Benefizlauf. „Jetzt haben wir die Möglichkeiten zu unterstützen.“ Ob er im August selbst die Laufschuhe schnürt? „Eventuell. Wir müssen erstmal trainieren.“

Hoffen auf gutes Wetter

Bisher haben knapp 200 Läufer ihre Teilnahme angekündigt. (Anmeldung hier möglich) Das sei fünf Wochen vor der Veranstaltung normal, ordneten die Organisatoren ein. Kitas und Schulen würden sich erst nach den Ferien anmelden und auch die Unternehmen sammelten noch, schließlich sei gerade Urlaubszeit. Schaper ist optimistisch, dass auf der Kliaplatte und virtuell an die 2.000 Teilnehmer zusammenkommen. Und er hat noch eine andere Hoffnung: „Dass wir normales Wetter haben. In den bisherigen 14 Jahren hatten wir ja schon alles dabei.“ Im Vorjahr regnete es waagerecht. Die Lions haben daraus ihre Konsequenzen gezogen. Für die 60 Helfer, die den Benefizlauf auf die Beine stellen, bestellen sie vorsorglich Regenjacken.