"Lila Teufel" 125 Jahre LSG Klobikau-Milzau - Festwochenende geplant

Die LSG Klobikau-Milzau zelebriert am Wochenende ihr 125. Jubiläum. Der Vereinschef blickt zurück in die Geschichte und auf eine Gegenwart, in der der Verein wieder wächst.