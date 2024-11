Der traditionelle Auftakt am 11.11. bringt frischen Wind in den südichen Saalekreis. In Bad Dürrenberg und Querfurt stehen große Vereinsjubiläen im Mittelpunkt der kommenden Session. Die Bürgermeister übergeben ihre Rathausschlüssel an bunte Narrenschar, die bis zum späten Rosenmontag das Regiment übernimmt.

Musik im Blut und Fasching im Herzen lautet nicht nur das Motto der am Montag eröffneten fünften Jahreszeit in Barnstädt, sondern das trifft wohl auf alle Karnevalisten im südlichen Saalekreis zu, die ab sofort wieder in Feierlaune sind. Mancherorts wird in dieser Session sogar ein Jubiläum gefeiert, wie das 50-jährige Vereinsbestehen in Bad Dürrenberg oder der 40. Vereinsgeburtstag in Querfurt. Die Mitglieder der Lokalredaktion Merseburg der MZ haben sich am 11.11. jedenfalls unters närrische Volk gemischt, um auf dieser Seite zu zeigen, dass Humor und gute Laune zum Leben zwischen Querne und Saale dazugehören.