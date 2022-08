100-jährige Agnes Letsch: Eine Frau mit Kampfgeist

Die Braunsbedraerin hat ihren 100. Geburtstag gefeiert. Nach schweren Krankheiten hat sie sich immer wieder aufgerappelt. Sie lebt noch allein in einer Wohnung.

Braunsbedra/MZ - „Das gibt’s doch nicht“, ist Agnes Letsch überrascht, als Dienstagnachmittag plötzlich Torsten Bernerth in ihrer Wohnstube steht. „Der Doktor“, meint die Braunsbedraerin glücklich, die im Sessel Platz genommen hat. „Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, Sie sind 100 Jahre alt geworden“, sagt ihr Hausarzt und die Jubilarin freut sich darüber, dass er sein Versprechen wahr gemacht hat, zu ihrem 100. Geburtstag zu kommen. „Und nach so vielen Jahren kommt auch der Bürgermeister“, sagt sie und schmunzelt Stadtoberhaupt Steffen Schmitz (CDU) an, der ebenfalls Glückwünsche überbracht hat.