Schladebach/MZ. - Vor genau zehn Jahren erfüllte sich Christina Buck ihren Jugendtraum: Sie eröffnete ihr eigenes „Café Landleben“ in Schladebach. Die damals 57-Jährige wollte schon immer Eis, Kuchen und Kultur zusammenbringen und einen Ort des Miteinanders schaffen. Entgegen aller negativen Meinungen, dass sie in diesem Alter noch ein Café eröffnen will oder wer da überhaupt komme soll, setzte sich Christina Buck durch und hatte nie Zweifel an ihrem Vorhaben. „Als mein Vati verstarb wollte ich seine Wohnung nicht einfach leer lassen, die voll schöner Erinnerungen war.“ So wagte die Schladebacherin den Schritt und baute ihr eigenes Café im Elternhaus aus. Im Mai 2015 begann sie die Türen am Wochenende und Mittwochnachmittag zu öffnen, schließlich arbeite sie ihr ganzes Leben bei der Sparkasse und führte ihren Traum nur als Nebenberuf aus. Als ihr dann ein Jahr später eine Abfindung angeboten wurde, nutzte sie die Gelegenheit und tat das, was ihr am meisten Freude bereitete. Bis heute veranstaltet die 67-Jährige regelmäßige Singenachmittage mit Klavierbegleitung, Spieleabende, Buchlesungen, Cocktailabende, Weihnachtsbasteln, Glühweinabende am Feuer im Hof und Veranstaltungen wie die „Irish Folk Session“. Eines der beliebtesten Events, bei dem zahlreiche Gäste, mit Guinness-Bier und Whisky, Gesang und guten Gesprächen, den Musikern lauschen. „Musik steht hier immer im Vordergrund“, denn Christina Buck singt selbst in zwei Chören und teilt diese Leidenschaft mit vielen Gästen. So treffen sich alljährlich Interessierte gemeinsam zum Frühlings- oder Weihnachtssingen. „Es war schon immer mein Anliegen, Kultur aufs Dorf zu bringen“, erklärt sie. „Ich will, dass die Alten noch etwas erleben und das wird hier sehr gut angenommen“.

