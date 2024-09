Der Shutdown der Raffinerie Leuna steht an. Die Verantwortlichen vergleichen den mit einem Pitstopp beim Autorennen. Für zwei Wochen steht die Anlage komplett still und TotalEnergies erwartet dafür 1.700 Arbeiter. Die müssen erstmal ihr Können beweisen, bevor sie auf das Gelände dürfen.

1.700 zusätzliche Arbeiter: Bei der TotalEnergies-Raffinerie in Leuna steht der „kleine Stillstand“ an

Chemie in Leuna

Einer der Wegweiser zur Raffinerie steht bereits. TotalEnergies erwartet in den kommenden Wochen 1.700 Mitarbeiter von Fremdfirmen.

Spergau/MZ. - Sebastian Coccejus zieht den Vergleich zum Auto. Mit dem müsse alle zwei Jahre zum Tüv, um die technische Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Das Äquivalent heißt bei der TotalEnergies-Raffinerie in Spergau „Turnaround“ oder im einheimischen Sprachgebrauch: großer Stillstand. Der war zuletzt 2021 und steht für 2027 wieder im Plan. In diesem Herbst geht es bei einem der größten Steuerzahler des Landes, um das, was Coccejus mit dem Öl- und Reifenwechsel beim Auto vergleicht. Der kleine Stillstand („Shutdown“) diene dazu, dass die Anlagen die nächsten Jahre weiter gut laufe.