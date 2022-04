1.000 Jahre Merseburger Dom: Warum es nach der Weihe miese Stimmung gibt

Nach der Weihe am Freitag konnte die Glocke bis Samstagmorgen auf dem Domplatz besichtigt werden.

Merseburg/MZ - Hunderte waren am Freitag bei der Weihe der neuen Domglocke dabei, tausende haben sie vermutlich in den vergangenen Tagen bestaunen und zum Teil auch selbst anschlagen können. Für manche Besucher des Weihefestes gab es dennoch einen Wermutstropfen: Sie waren zum Beispiel am Samstag zum Dom gekommen.