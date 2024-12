In Magdeburg ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren und hat zahlreiche Menschen erfasst. Es gibt offenbar Dutzende Tote. Der Fahrer wurde festgenommen. Wir berichten aktuell.

Am Freitagabend ist ein Auto offenbar zielgerichtet in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast.

Magdeburg/DUR. – In Magdeburg ist ein Auto in die Menschenmenge des Weihnachtsmarktes gefahren. Wir berichten aktuell, was bekannt ist.

20.25 Uhr: Gastronom spricht von kriegsähnlichen Zuständen auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Gastronom, der zwei Stände auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg betreibt, berichtet, dass der Täter direkt an seinem Burger-Stand vorbei gefahren ist und dabei den Tresen komplett abräumte.

Viele Menschen seien in letzter Sekunde noch zur Seite gesprungen, doch nicht alle hätten das geschafft. Der Fahrer sei ohne Rücksicht auf Verluste gefahren, alles sei blitzschnell gegangen.

20.32 Uhr: Augenzeugin berichtet: Täter fuhr in Märchen-Areal

Eine Augenzeugin berichtet, dass der Täter ausgerechnet in den Märchen-Bereich des Magdeburger weihnachtsmarktes gefahren sei, auf dem viele Familien unterwegs sind. Sie selber habe mit ihrem Kind gerade noch zur Seite springen können.

20.23 Uhr: Möglicherweise Dutzende Tote

Die Lage in der Magdeburger Innenstadt ist extrem unübersichtlich. Möglicherweise gibt es Dutzende Tote. Der Fahrer sei laut Augenzeugen mit seinem Auto Zickzack gefahren.

20.18 Uhr: Fahrer des Pkw festgenommen

Der Fahrer des Pkw, der auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast ist, wurde festgenommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur dpa.

Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gibt es aus Regierungskreisen zunächst nicht. Somit ist auch unklar, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt.

20.10 Uhr: Andere Märkte in Sachsen-Anhalt reagieren

Die Stadt Halle hat sofort auf den Vorfall von Magdeburg reagiert und die Sicherheitsmaßnahmen für den eigenen Weihnachtsmarkt erhöht. Die Krankenhäuser der Stadt bereiten sich auf mögliche Verletzte vor, so Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit der Stadt Halle.

19.55 Uhr: Handelt es sich um einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg?

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern hat das Fahrzeug Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren. Augenzeugen berichten von mehreren Toten und Verletzten. Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Polizei hat die Innenstadt inzwischen abgesperrt. Autofahrer sollten unbedingt die Magdeburger Innenstadt meiden.

19.45 Uhr: FCM-Fans in Düsseldorf in Gedanken daheim

Der Vorfall in Magdeburg beschäftigt auch den FCM, der zur Stunde in Düsseldorf um Punkte spielt. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, stellten die Fans des FCM den Support sofort ein.

Wenig später folgten die Fans des Gegners Fortuna Düsseldorf und stellten den Support ebenfalls ein.

19.40 Uhr: Rettungskräfte aus ganz Sachsen-Anhalt alarmiert

Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz. Unter anderem wurden auch die Hubschrauber aus Halle/Oppin in die Landeshauptstadt beordert.

19.30 Uhr: Auto rast in den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Laut noch unbestätigten Meldungen ist ein Auto in den Magdeburger weihnachtsmarkt gerast. Demnach erfasste der Pkw mehrere Menschen. Der Wagen sei etwa auf Höhe des ehemaligen McDonalds auf den Marktplatz abgebogen.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

