Am Hauptbahnhof Magdeburg werden am Wochenende keine Züge rollen: die Deutsche Bahn sperrt das Gelände. Wir zeigen, auf was sich FCM-Fans, Reisende und Pendler dann einstellen müssen und wie sie doch noch ans Ziel kommen.

Achtung, FCM-Fans! Bahnhof Magdeburg am Wochenende gesperrt - was Reisende wissen müssen

Fans von 1. FC Magdeburg (FCM) und des Karlsruher SC dürfte dieser Samstag, 7. Oktober, in schlechter Erinnerung bleiben. Denn der Hauptbahnhof Magdeburg bleibt am Wochenende geschlossen. So kommen sie doch noch ans Ziel. Symbolbild:

Magdeburg - Der Magdeburger Bahnhof soll am Wochenende vom 7. Oktober, 10 Uhr, bis 8. Oktober, 4 Uhr, geschlossen werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) hervor. Dies soll sich insbesondere auf Fußball-Fans negativ auswirken: am Samstag, 7. Oktober, spielt der FCM um 13 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg gegen den Karlsruher SC.

Lesen Sie auch: Anhänger des FCM besprühen neue Lärmschutzwand in Köthen

Magdeburger Bahnhof gesperrt: Was Reisende wissen sollten

Der Grund für die Sperrung des Bahnhofs ist offenbar ein Wechsel der Software im Elektronischen Stellwerk (ESTW) am Hauptbahnhof. Während dieser Zeit dürften keine Züge den Bereich des Magdeburger Hauptbahnhofs befahren, heißt es. Deshalb sei für die Reisenden ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Auf diese Änderungen müssen sich Reisende und Pendler einstellen.

Im Nahverkehr:



Deutsche Bahn

S 1 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Schönebeck Bad Salzelmen aus

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Schönebeck Bad Salzelmen aus RB 40 fällt zwischen Burg und Niederndodeleben aus, zwischen Burg und Magdeburg Neustadt werden die Reisenden gebeten, die Linie RE1 der ODEG zu nutzen

fällt zwischen Burg und Niederndodeleben aus, zwischen Burg und Magdeburg Neustadt werden die Reisenden gebeten, die Linie der zu nutzen RE 13 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus, teilweise veränderte Fahrzeiten von/ bis Magdeburg Neustadt RE 16132/ 16158/ 16159 Ausfall Biederitz - Magdeburg Hbf

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus, teilweise veränderte Fahrzeiten von/ bis Magdeburg Neustadt Ausfall Biederitz - Magdeburg Hbf RE 20 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus RE 20 fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus

fällt zwischen Magdeburg Neustadt und Magdeburg Hbf aus RE 30 Ausfall zwischen Calbe Ost und Magdeburg Hbf, es verkehren zusätzlich Expressbusse ohne Zwischenhalte

Abellio

RE 11/RE 21/RE 31 und RB 43 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Dodendorf

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Dodendorf RB 36 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Barleben

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Barleben RE 10/RB 41 Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Staßfurt

Ersatzverkehr zwischen Magdeburg Hbf und Staßfurt HEX 74519 wird ab Halberstadt umgeleitet

Im Fernverkehr:

Die Züge des Fernverkehrs, die über Magdeburg fahren werden umgeleitet und es entfallen Halte. Alle Änderungen seien bereits in den Fahrplan eingepflegt. Ein Sprecher der Bahn bittet darum, vor Fahrtantritt die Webseite des Unternehmens oder die App DB Navigator zu prüfen.

Auch interessant: Tangerhütte: Bahnübergang legt zum vierten Mal dieses Jahr die Innenstadt lahm

Für Reisende hat die Bahn am Wochenende einen Ersatzverkehr eingerichtet. Foto: Ivar Lüthe

Mit dem sogenannten Spurplan Süd modernisiere die DB den für den Regional- und Fernverkehr wichtigen Eisenbahnknoten Magdeburg in den kommenden Jahren, damit dort mehr Züge schneller und flexibler fahren können, so ein Sprecher der Bahn weiter. Anfang 2024 soll der vollständige Um- und Ausbau starten, der bis zum Jahr 2027 andauere.



Gemäß des Plans sollen sich ab 2028 außerdem die Arbeiten am sogenannten Spurplan Nord, der sich vom Hauptbahnhof Magdeburg bis zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt erstreckt, anschließen. Auch hier sollen Gleis- und Weichenverbindungen erneuert werden.