Unbekannte blenden Magdeburger Straßenbahnfahrerin mit Laserpointer

Magdeburg/dpa - Unbekannte haben in Magdeburg die Fahrerin einer Straßenbahn mit einem Laserpointer geblendet. An der Haltestelle Kastanienstraße habe die Frau am Mittwoch zunächst einen grünen Laserpunkt bemerkt, der durch die Fahrerkabine wanderte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Schließlich wurde sie von dem Lichtpunkt geblendet, bleib aber unverletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzen.

Allerdings informierte sie die Leitstelle über eine Gruppe, die sie an der Haltestelle gesehen hatte. Die Polizei konnte vor Ort niemanden mehr feststellen. Sie sucht nun Zeugen des Vorfalls.