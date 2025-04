Unerwartete Sperrung: Die Brücke am Damaschkeplatz in Magdeburg ist voraussichtlich ab Dienstagmittag dicht – Reparaturen sind laut Stadt nicht mehr möglich. Was das für Autofahrer, Radfahrer und den Nahverkehr bedeutet.

Verkehrschaos in Magdeburg: Ringbrücke am Damaschkeplatz ist nicht mehr befahrbar

Magdeburg. - Die Brückenprobleme in Magdeburg reißen nicht ab. Bei einer Tiefenprüfung ist am Montag, 14. April, festgestellt worden, dass die Ringbrücke über den Damaschkeplatz massive Schäden aufweist. Die Folge: eine Vollsperrung der maroden Brücke im Laufe des Dienstags.

Mehr zum Thema: Massive Schäden - Brücke über Magdeburger Damaschkeplatz wird voll gesperrt

Nach Einschätzung der von der Stadt beauftragten Fachleute ist eine Reparatur der begutachteten Brücke nicht mehr möglich. Daher bereitet die Stadtverwaltung nun vor, die Brücke zurückzubauen. Gleichzeitig wird geprüft, wie schnell ein Ersatzbauwerk in Form eines Provisoriums für den Magdeburger Ring realisiert werden kann.

Wie viel Zeit dafür letztlich benötigt wird, ist derzeit allerdings noch offen.

Das sind die Umleitungen durch die Sperrung der Brücke in Magdeburg

Aktuell laufen die Vorbereitungen für Sperrungen und Umleitungen. Die Stadtverwaltung rät, den Bereich weiträumig über die A14 zu umfahren. In Fahrtrichtung Norden ist die letzte Abfahrt vom Magdeburger Ring die Ausfahrt Zentrum/ZOB. In südlicher Richtung erfolgt der Anschluss über die B1/Albert-Vater-Straße.

Lesen Sie auch: Trogbrücke bei Magdeburg wird auf Herz und Nieren geprüft

Wer von Stadtfeld-Ost ins Stadtzentrum möchte, kann beispielsweise über die Auffahrt Adelheidring auf den Ring gelangen, die nächste Ausfahrt nehmen und über die Maybachstraße beim ZOB in den Tunnel einfahren. In umgekehrter Richtung – also von der Innenstadt nach Stadtfeld-Ost – ist die Fahrt durch den Tunnel möglich. Anschließend kann man rechts auf den Ring auffahren und eine der nächsten Ausfahrten nutzen.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke in den Glacisanlagen oder die Albert-Vater-Straße nutzen.

ADFC fordert bessere Umleitung für Fuß- und Radverkehr

Die Vollsperrung der Damaschkebrücke in Magdeburg zwingt Fußgänger und Radfahrer zu erheblichen Umwegen. Die vorgeschlagenen Umleitungen durch die Stadt führen teils über 2,6 Kilometer lange Strecken. Besonders betroffen sind Pendler zwischen Stadtfeld-Ost und dem Hauptbahnhof.

Lesen Sie auch: Sanierung der Thälmann-Brücke in Schönebeck: Machbarkeitsstudie in Arbeit

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) kritisiert die Situation scharf und fordert eine deutlich kürzere, sichere Umleitung. ADFC-Vorsitzender Norman Dreimann nennt den bisherigen Fußweg einen „Mini-Marathon“. Der Club hat drei alternative Routen ausgearbeitet.

Variante 1 verläuft über einen Grünstreifen zur Zufahrt am ZOB. Variante 2 führt durch eine Parkanlage mit Ampelanlage zur sicheren Querung. Die dritte Variante wäre ohne bauliche Maßnahmen sofort nutzbar, jedoch besonders lang.

Auch interessant: Abrisse stehen bevor - Alle Spannbetonbrücken in Halle sollen ersetzt werden

Massive Einschränkungen im Straßenbahnverkehr in Magdeburg

Als erste Maßnahme werden die Straßenbahnlinien über den Südring und den Hasselbachplatz umgeleitet. Seit dem Betriebsbeginn am Dienstag, 15. April, gelten folgende Änderungen:

Linie 1 fährt zwischen Kannenstieg und Olvenstedter Platz über Leiterstraße, Hasselbachplatz, Südring, Westring und Damaschkeplatz.

fährt zwischen Kannenstieg und Olvenstedter Platz über Leiterstraße, Hasselbachplatz, Südring, Westring und Damaschkeplatz. Linie 3 verkehrt zwischen Klinikum Olvenstedt und Diesdorf über Olvenstedter Platz, Damaschkeplatz und Westring

verkehrt zwischen Klinikum Olvenstedt und Diesdorf über Olvenstedter Platz, Damaschkeplatz und Westring Linie 4 verbindet Klinikum Olvenstedt mit Cracau über Europaring, Westring, Südring, Hasselbachplatz, Verkehrsbetriebe sowie Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz

verbindet Klinikum Olvenstedt mit Cracau über Europaring, Westring, Südring, Hasselbachplatz, Verkehrsbetriebe sowie Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz Linie 5 fährt zwischen Diesdorf und dem Messegelände über Westring, Südring, Raiffeisenstraße und S-Bahnhof Buckau

fährt zwischen Diesdorf und dem Messegelände über Westring, Südring, Raiffeisenstraße und S-Bahnhof Buckau Linie 6 verkehrt verkürzt nur zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz

So fahren die Straßenbahn-Linien 1,3,4,5 und 6 in Magdeburg nach der Sperrung der Ringbrücke. Screenshot: MVB

Die Haltestelle Hauptbahnhof/Kölner Platz wird vorerst nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Haltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz zu nutzen.

Da die Änderungen sehr kurzfristig umgesetzt wurden, gibt es auf den Linien 1, 3, 4, 5 und 6 keinen hinterlegten Fahrplan – sie fahren also unregelmäßig. Auch auf den übrigen Linien kann es zu Verzögerungen kommen.

Lesen Sie auch: Nach Brückeneinsturz in Dresden - Sachsen-Anhalt will 22 Bröckel-Bauwerke ersetzen

Die digitalen Anzeigen an den Haltestellen zeigen die geänderten Linienverläufe derzeit noch nicht korrekt an. Wie ein Sprecher der MVB mitteilt, arbeiten sie mit Hochdruck an einem aktualisierten Fahrplan. Die Umsetzung werde jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.