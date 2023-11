In Sachsen-Anhalts Städten steigt die Zahl der Ratten. Wie sieht die Lage in Magdeburg aus? Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) geben Auskunft über die Population von Ratten in der Kanalisation der Stadt sowie die Bekämpfung der Tiere.

Rattenpopulation in der Kanalisation Magdeburg - So werden die Tiere bekämpft

Steigt die Zahl der Ratten in der Kanalisation in Magdeburg? Wie die SWM gegen die Tiere vorgeht.

Magdeburg/DUR - In Sachsen-Anhalts Städten gibt es Probleme mit Ratten. Die Zahl der Tiere wächst nach Angaben von Experten kontinuierlich an. Beim Deutschen Schädlingsbekämpferverband (DSV) wurde in diesem Jahr eine Zunahme von Rattenplagen beobachtet.

Auch in Magdeburg sind die Tiere schon zur Sprache gekommen. Zwar verneinte die Verwaltung erst vor Kurzem eine Rattenplage in der Stadt. Einige Magdeburger sehen das jedoch anders - und auch der Bürgerverein Reform meldete sich bereits mit kritischen Tönen zu Wort. Demnach sind die Ratten nicht nur am Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof unterwegs, sondern auch auf der Kosmos-Promenade.

Was sagen die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) zu der Rattensituation in der Landeshauptstadt? Steigt die Population der Tiere in der Kanalisation Magdeburgs? Wie werden die Ratten bekämpft?

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt: Immer mehr Ratten in den Städten - ein Überblick

Rattenbekämpfung in der Kanalisation in Magdeburg - Prävention

Laut der SWM steigt die Zahl der Ratten in Abwasseranlagen in Magdeburg derzeit nicht an.

Zur Prävention einer steigenden Rattenpopulation werden mehrmals im Jahr Aktionen zur Rattenbekämpfung im Auftrag der Stadtwerke durchgeführt. Diese finden im Kanalnetz des Satzungsgebietes Magdeburg beziehungsweise auf dem Gelände des Klärwerkes Magdeburg/Gerwisch statt und werden durch eine Fachfirma durchgeführt.

Lesen Sie auch: Rattenplage in Dessau - Diese Stadtteile sind besonders betroffen

Die Aktionen finden prophylaktisch und unabhängig von der Stärke des Rattenbefalles in Magdeburg statt. Durch die regelmäßigen Inspektionen der Kanalisation und des Klärwerkes sowie durch Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern wird demnach ein Plan zur Bekämpfung der Ratten in Magdeburg erstellt.

Darin wird festgehalten, wann und wo die Tiere bekämpft werden müssen. Auch das Bekämpfungsmittel und die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahme wird festgelegt. Nachkontrollen und mögliche weitere Maßnahmen werden festgehalten.

Ratten in Sachsen-Anhalt: Vermieter dazu angehalten, Bekämpfungsmaßnahmen selber durchzuführen

Zusätzlich zu diesen Bekämpfungsaktionen, die zweimal im Jahr stattfinden, werden in 24 Pumpwerken der Stadt monatlich Aktionen zur Bekämpfung von Ratten durchgeführt. Auch auf dem Gelände des Klärwerks in Magdeburg werden monatlich Köder durch eine Fachfirma ausgelegt, kontrolliert und gegebenenfalls nachgelegt.

Auch interessant: Alarm in Weißenfels: Droht eine Rattenplage an der ehemaligen Bäckerei?

Bei Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die Ratten in Magdeburg bemerkt haben, werden im Bedarfsfall zusätzliche Köder ausgelegt. Über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ratten wird das Gesundheitsamt informiert, teilen die Stadtwerke mit.

Betroffene Vermieter und Wohnungsgenossenschaften werden von den SWM dazu angehalten, parallel zu den Aktionen der Stadtwerke ebenfalls Bekämpfungsmaßnahmen selbständig durchzuführen.