Magdeburg. – Am Freitagabend ist es am Olvenstedter Platz in Magdeburg zu einem schweren Fall von Landfriedensbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Personen Pyrotechnik gezündet sowie Busse, Straßenbahnen und später sogar die Polizei mit Schneebällen angegriffen.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr. Die Polizei wurde darüber informiert, dass eine Personengruppe Schneebälle auf haltende Busse und Straßenbahnen werfen würde sowie Pyrotechnik gezündet hätte. Beim Eintreffen der Beamten sei zunächst eine Gruppe von fünf Personen angetroffen worden, die mit Pyrotechnik hantierte.

60 Personen bewerfen Polizisten mit Schneebällen

Im weiteren Verlauf sei unvermittelt eine weitere größere Menschenmenge von etwa 60 Personen hinzugekommen, die die eingesetzten Polizeibeamten mit Schneebällen beworfen habe. Dabei seien auch unbeteiligte Passanten getroffen worden, die jedoch weder verletzt wurden noch Schäden erlitten hätten.

Weiter hieß es, dass beim Eintreffen von Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei ein erheblicher Teil der Beteiligten unerkannt in unterschiedliche Richtungen im Bereich Stadtfeld geflüchtet sei. Aufgrund des anhaltenden Beschusses von Polizeikräften mit Pyrotechnik sei schließlich Pfefferspray eingesetzt worden.

Die Polizei erklärte zudem, dass die Identität einiger Personen festgestellt wurde. Gegen diese seien Platzverweise für den Olvenstedter Platz ausgesprochen worden. Vor Ort seien Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet worden.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei dringend um Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Angaben zu der Tat oder zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt entgegen.