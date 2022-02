In der Ukraine herrscht Krieg: Viele Magdeburger wollen helfen, darunter auch Schlagzeuger Gustav Schäfer von Tokio Hotel, wie er auf seinem Instagram-Profil am Sonntag verkündet.

Magdeburg - "Was geht in der Welt bitte ab!? Ich bin schockiert und es bricht mir das Herz", so Schlagzeuger Gustav Schäfer in einer seinen Instagram-Storys am Sonntag. Der Tokio-Hotel-Star aus Magdeburg wirkt in einem Video sichtlich berührt von der aktuellen Situation in der Ukraine. "Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas mal quasi vor der Haustür passiert. Das ist extrem krass", so der 33-Jährige zu seinen 149.000 Follower.

In einer Instagram-Story äußert sich der Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer betroffen über den Krieg in der Ukraine. Foto: https://www.instagram.com/gustavschaefer/

Der Weltstar-Musiker aus Magdeburg will nicht nur tatenlos zusehen und startet gemeinsam mit anderen Bürgern aus der Landeshauptstadt einen Spendenaufruf über Instagram: "Abgegeben können die Sachspenden in der Sudenburger Wuhne", erklärt der Familienvater in einer weiteren Instagram-Story. Die Liste der möglichen Sachspenden ist lang.

Was gespendet werden kann: Isomatten und Schlafsäcke

Krankenwagen/Rettungstransporter Allrad 4x4

Mobile Röntgengeräte

Feld OP Tisch

Tragbares Ultraschallgerät

Defibrillator

Monitor für die Vitalfunktion des Patienten

Sauerstoffkonzentrator mit einem Durchfluss von 10l/m

Spritzeninfusionpumpe

Medizinischer Staubsauger

Schattenlose OP-Leuchte 3-5 mit Notstromaggregaten

Schmerzmittel

Verbandsmittel

Verbrennungspflaster

Blutstillende Medikamente

Am Montagmorgen will der Musiker aus Magdeburg mit einem Hilfstransport an die polnische Grenze fahren. Foto: https://www.instagram.com/gustavschaefer/

Mit Spenden fährt Gustav Schäfer nach Polen

"Ich werde morgen selbst nach Polen fahren und mal schauen, wie es dann weitergeht", verkündet Schäfer. Am Montagmorgen will der Musiker aus Magdeburg mit einem Hilfstransport nach Polen fahren. Einige Sachen seien laut Schäfer schon zusammen getragen worden. Darunter Frauen- und Kinderkleidung, die sie noch am Abend in der Sudenburger Wuhne sortiert haben.

"Es werden Windeln, Klamotten, Babynahrung, Decken, Medikamente und Verbandskästen benötigt." Gustav Schäfer

"Es werden Windeln, Klamotten, Babynahrung, Decken, Medikamente und Verbandskästen benötigt. Bitte, bitte helft", so der 33-Jährige in einer weiteren Instagram-Story. Jeder, der gerne spenden möchte, kann die Sachen ab 7.00 Uhr in die Sudenburger Wuhne bringen", appelliert er abschließend.

Am 26. und 27. Februar 2022 hatte die Deutsch-Ukrainische Vereinigung zur Antikriegsdemonstration „Stop the war“ auf den Alten Markt eingeladen. Mehr als 2000 Menschen in Magdeburg kamen auf dem Alten Markt zusammen. Parallel sind die ersten Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine in Magdeburg eingetroffen.