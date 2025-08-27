Das Sommer-Special der Vox-Kochshow "Grill den Henssler" wird in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Der langjährige Juror Reiner Calmund feiert seinen großen Abschied. Welche Promis in diesem Jahr in den Folgen zu sehen sein werden.

"Grill den Henssler"-Sommer-Special in Magdeburg mit großem Abschied von Reiner Calmund

Beim diesjährigen Sommer-Special von "Grill den Henssler" in Magdeburg war Reiner Calmund zum letzten Mal als Juror zu Gast.

Magdeburg. – Auch in diesem Jahr hat die beliebte Vox-Show "Grill den Henssler" ihr Sommer-Special wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Die Aufzeichnungen für die Kochsendung fanden bereits im Juni statt.

"Grill den Henssler": Sommer-Special aus Magdeburg ab Mitte September im TV

Wie der Sender Vox nun mitteilte, beginnen die Ausstrahlungen der sechs neuen Folgen am 14. September und laufen dann immer wöchentlich sonntags um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Laura Wontorra.

Lesen Sie auch: "Das ist ekelhaft": Dieses Produkt aus der Magdeburger Region widert Steffen Henssler richtig an

Bei "Grill den Henssler" müssen verschiedene Promis mit der Unterstützung von Koch-Coaches versuchen, Steffen Henssler in Kochduellen zu besiegen. Als Koch-Coaches sind dieses Mal Ali Güngörmüş, Alexander Wulf, Hans Neuner, Johann Lafer und Ralf Zacherl dabei.

Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" zum letzten Mal in der Jury

Direkt zum Auftakt des diesjährigen Sommer-Specials von "Grill den Henssler" erwartet die Zuschauer ein emotionaler Abschied: Der beliebte Juror Reiner Calmund wird am 14. September zum letzten Mal die Gerichte der Kandidaten bewerten.

Nach 18 kulinarischen Jahren bei der TV-Show scheidet Calmund damit aus. Er war bei den "Grill den Henssler"-Dreharbeiten im Dezember 2024 im Backstage-Bereich zusammengebrochen. Nach zahlreichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen eine verstopfte Vene am Herzen hatte. Daraufhin ließ sich Calmund einen Stent einsetzen und versucht nun kürzerzutreten.

Lesen sie auch: Starkoch Danny Wienbeck „grillt den Henssler“ und sponsert einen Rasentraktor

Bereits in der aktuellen Staffel von "Grill den Henssler" saß Reiner Calmund deswegen schon nicht mehr am Jurypult. Mit seiner Teilnahme am Sommer-Special in Magdeburg feiert er nun ein kurzes Comeback.

An den weiteren Folgen des Sommer-Specials nehmen auf dem Jurorenstuhl neben Jana Ina Zarrella und Christian Rach wechselnde Gast-Juroren teil.

Sommer-Special von "Grill den Henssler" mit prominenten Gästen

Im diesjährigen Sommer-Special von "Grill den Henssler" sind folgende prominente Hobbyköche vertreten:

14. September: Abschiedsshow von Reiner Calmund: Comedians Matze Knop und Mirja Boes sowie Reality-Darsteller Detlef Steves, Starkoch Johann Lafer als Coach

Abschiedsshow von Reiner Calmund: Comedians Matze Knop und Mirja Boes sowie Reality-Darsteller Detlef Steves, Starkoch Johann Lafer als Coach 21. September: Coach-Special mit den Köchen Ali Güngörmüş, Elif Oskan und den Gebrüdern Eggert, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Coach-Special mit den Köchen Ali Güngörmüş, Elif Oskan und den Gebrüdern Eggert, Gast-Juror ist Bruce Darnell 28. September: Model Lilly Becker, Reality-TV-Star Calvin Kleinen und Comedian Tony Bauer, Starkoch Ralf Zacherl als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Model Lilly Becker, Reality-TV-Star Calvin Kleinen und Comedian Tony Bauer, Starkoch Ralf Zacherl als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell 5. Oktober: Mega-Malle-Special mit den Malle-Stars Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause, Starkoch Ali Güngörmüş als Coach, Gast-Juror ist Joachim Llambi

Mega-Malle-Special mit den Malle-Stars Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause, Starkoch Ali Güngörmüş als Coach, Gast-Juror ist Joachim Llambi 12. Oktober: Paar Special mit Sarah Borah und Eko Fresh, Verona und Franjo Pooth, Ross Antony und Paul Reeves, Starkoch Hans Neuner als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Paar Special mit Sarah Borah und Eko Fresh, Verona und Franjo Pooth, Ross Antony und Paul Reeves, Starkoch Hans Neuner als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell 19. Oktober: Sänger Tim Bendzko, Moderatorin Panagiota Petridou und Influencer-Koch Stefano Zarrella, Starkoch Alexander Wulf als Coach, Gast-Juror ist Guido Maria Kretschmer

"Grill den Henssler"-Sommer-Special seit 2016 im Elbauenpark

Das Sommer-Special von "Grill den Henssler" wird seit 2016 auf der Magdeburger Seebühne mit Live-Publikum gedreht. Die Seebühne umfasst mehr als 1.500 Plätze. Für jede der sechs Aufzeichnungen werden im Schnitt 1.000 Tickets angeboten. Durch die hohe Beliebtheit der Fernsehshow und das schöne Ambiente im Magdeburger Elbauenpark sind diese jedoch schnell vergriffen.

Auch interessant: "Oh Gott, halbe Fingerkuppe ab": Blutiger Unfall bei Henssler-Sendung in Magdeburg

Das Besondere an dem Sommer-Special: Im Vergleich zu den regulären "Grill den Henssler"-Sendungen wird hier nur an verschiedenen Grills gekocht – einen elektrischen Herd gibt es hingegen nicht.