Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ist derzeit auf Promotour für ihr neues Album "Meine Zeit" und tritt am 20. August im City Carré in Magdeburg auf. Der Eintritt ist frei.

Magdeburg. - Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ist derzeit auf Promotour für ihr neues Album "Meine Zeit", das sie am 16. August 2024 veröffentlicht hat.

Am Dienstag, 20. August, tritt Woitschack um 17 Uhr im City Carré in Magdeburg auf. Im Anschluss an den Kurzauftritt folgt eine Autogrammstunde. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Auf Promotour: Anna-Carina Woitschack tritt im City Carré in Magdeburg auf

Am 19. August trat die Sängerin bereits in Dessau-Roßlau und in Weißenfels auf, am 18. August in Bitterfeld. Am 25. August gibt sie ein Konzert auf dem Laternenfest in Halle.

Bekannt wurde Anna-Carina Woitschack durch ihre Teilnahme an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011. Von 2016 bis 2022 war sie mit dem Trompeter und Moderator Stefan Mross zusammen. Seit 2012 hat Woitschack acht Alben veröffentlicht.