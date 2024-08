Magdeburg - Brutale Szenen konnten vor zwei Jahren in Magdeburg vor dem Pokalspiel des 1. FCM gegen die Eintracht aus Frankfurt im südlichen Teil der Stadt beobachtet werden. Circa einhundert Personen, die allem Anschein nach der Hooligan-Szene beider Lager angehörten, lieferten sich am 1. August 2022 eine Massenschlägerei und wilde Verfolgungsjagden.

Telegram-Videos zeigen Schlägerei zwischen Fans von FCM und Eintracht Frankfurt

In einschlägigen Gruppen auf Telegram kursierten Videos, die der Redaktion vorliegen. Gegen 17 Uhr muss es wohl geknallt haben. Nach Informationen der Redaktion war die Schlägerei verabredet, der genaue Ort aber vor Außenstehenden geheimgehalten worden. Zeugen vor Ort sprachen sogar von bis zu 120 beteiligten Personen. Oft finden derartige Auseinandersetzungen eher an abgelegeneren Orten statt.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg auf Anfrage mitteilte, kam es zu einem Polizeieinsatz.

In den Videos sind vermummte, breit gebaute Männer mit blauen beziehungsweise schwarzen T-Shirts zu sehen. Viele tragen Handschuhe. Lautes Gebrüll ist zu hören. Augenscheinlich befindet sich der Ort des Geschehens im Stadtteil Salbke, nahe der MVB-Haltestelle SKL, in Richtung Unterhorstweg, und ganz in der Nähe der Kita "Am Salbker See".

Die Schlägerei verlagerte sich dabei von der Nebenstraße hin zur Straße Alt Salbke. Die schwarz gekleideten Frankfurter drängten die mit blau bekleideten Magdeburger zurück. In einem Video ist zu sehen, wie sich zwei Kontrahenten die Hände nach dem Kampf geben.

Am Tag nach dem Spiel hieß es dann in einer Pressemitteilung der Polizei, dass mehrere hundert Beamte aus sechs verschiedenen Bundesländern sowie Kräfte der Bundespolizei rund um das DFB-Pokalspiel im Einsatz waren.

Mehrere Straftaten in Magdeburg

In den Nachmittagsstunden am Spieltag sei es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Heim- und Gästefans im Bereich Salbke gekommen. Hier habe die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet.

"Es wurden mehrere Identitäten festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Des Weiteren führten Anhänger des 1. FCM vor dem Spiel einen Fanmarsch durch, wobei Pyrotechnik gezündet wurde. Während des Spiels wurde mehrfach Pyrotechnik durch beide Fanlager abgebrannt."

Und weiter: "Im Zuge des Polizeieinsatzes kam es im Stadtgebiet von Magdeburg vereinzelt zu Straftaten, unter anderem zu zwei Raubstraftaten sowie einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten". Hier sei eine tatverdächtige Person festgestellt worden.

Nach Redaktions-Recherchen konnten fünf Frankfurter und vier Magdeburger nach Zeugenhinweisen namentlich bekannt gemacht werden, die bei der Massenschlägerei mitgewirkt haben sollen. Grund dafür soll ein Auto beziehungsweise das dort angebrachte Kennzeichen sein.

Auch im Stadtpark soll es kurz vor einer Schlägerei zwischen beiden Fanlagern gewesen sein, eine Hundertschaft der Polizei griff aber nach Recherchen der Redaktion schnell genug ein.

FCM: Stimmung schon zuvor aufgeheizt

Die Stimmung zwischen den Fanlagern vom FCM und Eintracht Frankfurt galt bereits vorab als angespannt. Der Grund: Beim DFB-Pokalspiel im Jahr 2016, als Frankfurt in Magdeburg gastierte, kam es zu Krawallen.

Eskaliert ist die Stimmung, nachdem Feuerwerkskörper aus dem Frankfurter Gästeblock in die Menschenmenge des Nebenblocks geschossen wurden. Vermummte FCM-Anhänger versuchten darauf, den Platz zu stürmen. Das Spiel musste für elf Minuten unterbrochen werden.

In einer Telegram-Gruppe war auch von FCM-Fans die Rede, die normale Frankfurt-Supporter am Hauptbahnhof attackieren und Fan-Utensilien wie Schals entwendet haben sollen. Dies konnte die Bundespolizei Magdeburg auf Nachfrage nicht bestätigen. Am Bahnhof soll es keinerlei Auseinandersetzungen gegeben haben.