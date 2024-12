In einer Kurve zwischen Storkau und Quellendorf ist es am Sonntagabend, 15. Dezember, zu einem Unfall gekommen.

Zwischen Storkau und Quellendorf: VW schleudert nach einer Kurve in den Straßengraben

Unfall am Sonntagabend

Quellendorf/MZ. - In einer Kurve zwischen Storkau und Quellendorf ist es am Sonntagabend, 15. Dezember, zu einem Unfall gekommen. Ein 30 Jahre alter VW-Fahrer verlor dort gegen 20.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dies konnte er jedoch bereits am selben Tag wieder verlassen. Die Schadenssumme am VW wurde mit ungefähr 2.000 Euro angegeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.