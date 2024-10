Einen Unfall mit Unfallflucht hat es am Montag, 21. Oktober, auf der K 2071 zwischen Cösitz und Schortewitz gegeben.

Ein noch unbekannter Fahrer eines blauen Lkw ist am Montagvormittag, 21. Oktober, gegen 9.30 Uhr auf der K 2071 zwischen Cösitz und Schortewitz gegen die Schranke eines Bahnübergangs gefahren. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Diese wurde durch den Aufprall so beschädigt, dass sie in das Gleisbett ragte.

Der Fahrzeugführer beging nach Angaben der Polizei Fahrerflucht. Nach ihm wird gesucht. Der Schadensumfang an der Bahnanlage wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.