Aken/MZ - Leicht verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall zwischen Aken und Lödderitz.

An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Der VW des 38-Jährigen kam nach Polizeiangaben am Freitag gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strommast.

Der Fahrer wurde ins Klinikum nach Dessau gebracht.