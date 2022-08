Zwei Senioren im Südlichen Anhalt reagieren wie es die Polizei sich wünscht

Südliches Anhalt - Gleich zweimal haben Kriminelle am Freitag in der Stadt Südliches Anhalt versucht, ältere Bürger mit dem „Enkeltrick“ zu überlisten. Dabei wollten sie erhebliche Geldbeträge von 35.000 und 180.000 Euro erpressen. In beiden Fällen reagierten die Rentner so, wie sich die Polizei das wünscht. Sie legten auf, weil ihnen der Anruf dubios vorkam und informierten anschließend ihre Verwandten und die Behörden.