Zwei Fußgängerinnen in Köthen beim Überqueren der Straße verletzt

Köthen/MZ - Bei Verkehrsunfällen in Köthen wurden am Freitag und Sonnabend zwei Fußgängerinnen verletzt. Dies teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit. Am Sonnabend war die Fahrerin eines Pkw Renault gegen 15.15 Uhr in der Edderitzer Straße in Richtung Wülknitzer Straße unterwegs, als eine Fußgängerin plötzlich die Fahrbahn betrat.

Bei der Kollision wurde die Fußgängerin verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Fast genauso hatte sich ein weiterer Unfall bereits am Freitag gegen 13.50 Uhr in der Kastanienstraße in Richtung Bahnhofsplatz abgespielt. Dort war eine Fußgängerin vor einen Kleintransporter gelaufen. Auch sie wurde verletzt und musste versorgt werden.