Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld löst Alarm wegen Waldbrand in Diebzig aus

Am Dienstagmittag wurden die Feuerwehren wegen eines Waldbrandes in der Schlossgasse in Diebzig alarmiert. Die Brandstellen liegen zum Glück nur im Ödland und treffen auf feuchten Boden - doch die Gefahr war groß.

An der Ortseinfahrt zu Diebzig wurde am Dienstag gezündelt.

Diebzig/MZ - Die erste Warnung am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr verhieß nichts Gutes. Die Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld alarmierte alle Feuerwehren im Osternienburger Land und in der nahen Stadt Aken über einen Waldbrand in der Schlossgasse in Diebzig.