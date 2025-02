Nachdem der Alarm des Kaufland-Marktes in Köthen ausgelöst wurde, traf ein Sicherheitsdienst vor Ort einen Mann an, der sich kurz darauf als Einbrecher herausstellte. Der 43-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Zutritt mit Hantelstange aus Fitnessstudio verschafft: Polizei nimmt Supermarkt-Einbrecher in Köthen fest

Köthen/MZ - Einbrecher geschnappt, Diebesgut gesichert. So lautet die Bilanz der Polizei nach einem Einbruch in Köthen.

Am Sonntag hatte ein Dieb den Alarm bei Kaufland in der Merziener Straße ausgelöst. Der alarmierte Sicherheitsdienst traf Polizeiangaben zufolge vor dem Objekt einen Mann an, bei dem es sich, wie sich kurz darauf herausstellte, um den Einbrecher handelte. Die Polizei wurde ebenfalls alarmiert.

„Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Täter zuvor noch in ein in der Nähe befindliches Fitness-Studio eingedrungen war“, informiert die Polizei. Dort entwendete der Einbrecher eine Hantelstange. Mit dieser brach er dann gewaltsam in den Supermarkt ein. Das Ganze passierte zwischen 3.52 und 4.15 Uhr.

Die gestohlenen Lebensmittel wurden in unmittelbarer Nähe des Täters gefunden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.