Die traditionelle Zuckertüten-Aktion des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld findet auch in diesem Jahr statt. Die Erstklässler erhalten Präsente, die Viertklässler müssen sich bewähren.

Zum Schulstart in Köthen: Besonderer „Polizei-Einsatz“ in der Kastanien-Grundschule

Köthen/MZ. - Sie ist im Laufe der Jahre zu einer schönen Tradition geworden und kommt bei Lehrern wie Schülern gut an: die Zuckertüten-Aktion des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld zum Schulanfang. Auch in diesem Jahr schwärmten die Beamten wieder quer durch den Landkreis aus und verteilten kleine Tütchen mit Stiften und Heften sowie Klappmäppchen mit wichtigen Verkehrshinweisen zum Ausmalen. Die Polizeikommissare Maria Hoffmann und André Ochmann hatten sich dazu die Kastanien-Grundschule in Köthen ausgesucht.