Mit ihren Ideen für das Familienzentrum in Kleinpaschleben stoßen die Studenten der Hochschule Anhalt auf Begeisterung. Die Hoffnung auf die Kohlemillionen wächst.

Zukunft des Familienzentrums in Kleinpaschleben: Hoffnung auf Kohlemillionen wächst

Kleinpaschleben/MZ. - Er räumt ein, anfangs noch skeptisch gewesen zu sein. Inzwischen aber ist Sören Tratz aus Kleinpaschleben sehr optimistisch. „Das könnte was werden“, hofft er, was werden mit den Kohlemillionen, den Fördermitteln für Strukturwandel in Sachsen-Anhalt.