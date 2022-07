Zigarettenautomat am Fuß abgesägt - Diebe werden beim Diebstahl in Köthen gestört

Köthen/MZ - Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag versucht, einen Zigarettenautomaten in Köthen zu stehlen. Gegen 2 Uhr sei eine entsprechende Meldung im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld eingegangen, so ein Polizeisprecher. Zuvor hatten sich mehrere Personen an dem Zigarettenautomaten im Ferdinand-Lassalle-Ring zu schaffen gemacht.

„Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass der Standfuß durchtrennt worden war und versucht wurde, den Automaten abzutransportieren“, heißt es aus dem Polizeirevier. Offensichtlich wurden die Täter dabei aber gestört, denn das Behältnis konnte in einiger Entfernung vom eigentlichen Standort wieder aufgefunden werden.

Die Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro.