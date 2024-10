Der Mann wurde an einer Tankstelle in der Dessauer Straße in Köthen kontrolliert.

Köthen/MZ. - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag, 3. Oktober, einen Polizeikontrolle ausgelöst. Der Mann hatte gegen 18.30 Uhr die Polizei informiert, da ihm in der Nähe einer Tankstelle in der Dessauer Straße in Köthen ein Mann in einem Transporter aufgefallen war, der augenscheinlich stark alkoholisiert war. Der Zeuge befürchtete, dass der Mann in diesem Zustand losfährt.

Vor Ort konnte der 32-Jährige von Beamten in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Ergebnis von annähernd zwei Promille die Vermutung einer Trunkenheit. Auf Nachfrage gab er an, in seinem Fahrzeug dort nächtigen zu wollen. Soweit so gut: Bei der Überprüfung der Personalien des 32-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte die geforderte Summe aber aufbringen und blieb auf freiem Fuß.