Köthener Heim „Haus Sonne“ betroffen Zerbster Pflegeheimgruppe vor ungewisser Zukunft - Insolvenzverwalter strebt Gesamtverkauf an

Nach dem Tod des Geschäftführers ist für die „Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH“ in Zerbst das Insolvenzverfahren eingeleitet worden. Dazu gehört das „Haus Sonne“ in Köthen. Wie es für Bewohner und Mitarbeiter weiter geht.