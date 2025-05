Diebe haben auf dem Gelände eines Solarparks in Reppichau und Köthen ihr Unwesen getrieben. In Reppichau haben die Langfinger einen enormen Schaden angerichtet.

Zehn Kilometer langes Kabel gestohlen: Diebe richten enormen Schaden auf Solarfeld in Reppichau an

Köthen/Reppichau/MZ - Kabeldiebe hatten es am Wochenende auf Solaranlagen in Reppichau und Köthen abgesehen. Das teilte das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Montag mit.

In der Mosigkauer Straße in Reppichau stahlen sie in der Zeit von Freitag bis Sonntag von einer im Bau befindlichen Anlage Solarkabel von zehn Kilometern Länge mit einem geschätzten Gewicht von annähernd 1,5 Tonnen. Die Polizei war zur Spurensuche vor Ort im Einsatz. Der Schaden wurde mit etwa 15.000 Euro angegeben.

Deutlich weniger erfolgreich waren die Diebe in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in der Edderitzer Straße in Köthen. Hier versuchten sie, sich Zutritt zu einem Baufeld zu schaffen, durchtrennten auch ein Zaunfeld, wurden dann aber im weiteren Vorgehen gestört. Sie verließen unverrichteter Dinge den Ort und hinterließen laut Polizei einen Sachschaden von „nur“ 100 Euro.