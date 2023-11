Schwertransport auf Reisen Mit Video: XXL-Trafo bei Aken auf Ponton verladen - Ausfall von Elbfähre

Der am Dienstag im Industriehafen Roßlau verladene XXL-Trafo aus Förderstedt ist in der Nacht zum Donnerstag in Richtung der Fähre Aken transportiert worden. Dort wird der Trafo wieder umgeladen.