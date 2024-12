Standort gewechselt Wunsch vieler Köthener umgesetzt: Werbegemeinschaft punktet mit Marktplatz-Weihnachtsmarkt bei Händlern und Besuchern

Mit ihrer Idee, den Standort am Kugelbrunnen in diesem Jahr aufzugeben und den Weihnachtsmarkt stattdessen auf dem Marktplatz in Köthen zu veranstalten, hat die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen großen Erfolg. Besucher und Händler sind zufrieden. Gibt es eine Fortsetzung?