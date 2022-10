Wohin mit dem Container? Warum die Frage noch nicht endgültig geklärt ist

Aken/MZ - Die Debatte um den Standort des Akener Schulwaldcontainers sollte in der jüngsten Stadtratssitzung eigentlich ein Ende finden. In gewisser Weise hat es das auch, nur nicht in gewünschter Weise. Seit Oktober 2021 befindet sich der Geräteschuppen für den Schulwald auf dem Deich (die MZ berichtete).