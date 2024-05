Am Wochenende feiert Zehbitz in der Stadt Südliches Anhalt sein Dorfjubiläum. Bei „Fuhnelandgames“ messen sich Teilnehmer in noch geheimen Disziplinen.

Zehbitz/MZ. - „Ein kleines Dorf gibt sich sehr große Mühe.“ So haben die Organisatoren in einem Post in den sozialen Medien beschrieben, was in einigen Tagen in Zehbitz ansteht: Der Ort in der Stadt Südliches Anhalt feiert am Sonnabend, 25. Mai, sein 555-jähriges Bestehen. Die Planungen dafür haben schon kurz nach der 550-Jahr-Feier begonnen, wie Mitorganisator Timo Hecht erklärt. Ein ungefähres Konzept, mit dem man auch Spenden einholen konnte, stand dann Ende 2023.