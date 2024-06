Der kleine Ort in der Stadt Südliches Anhalt hat am Wochenende seine 875-jährige Geschichte gefeiert: zu Lande und zu Wasser.

Wirbel in Wörbzig: Umzug, Badewannenrennen und Rekordversuche begeistern hunderte Zuschauer

Dorf in der Stadt Südliches Anhalt feiert 875-jähriges Bestehen

Xenia Gericke und Tochter Charlotte beim Badewannenrennen am Sonntag: Die Wanne hatte vor über zwanzig Jahren schon die Oma für das Rennen gesponsert, jetzt, da die Tradition wiederbelebt wurde, kam sie erneut zum Einsatz.

Wörbzig/MZ. - Die Titanic II sinkt nicht. Damit hat die Blechwanne, die sich am Sonntagvormittag über den Teich am Wörbziger Sportplatz schiebt, ihrem riesigen Namensvetter schon mal einiges voraus. In der Wanne sitzen Xenia Gericke und ihre Tochter Charlotte.