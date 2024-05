Nachwuchs und Fachkräfte gesucht „Wir haben genug Arbeit, bloß zu wenig Leute“: Dachdecker aus Köthen sieht für das Handwerk schwarz

Wer ist schuld, dass es massiv an Nachwuchs fehlt? Der Köthener Dachdeckermeister Dietmar Kurch hat die Ausbildung im eigenen Betrieb frustriert aufgegen. Was die Gründe sind. Was er sich wünscht.