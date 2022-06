Windpark-Investor sponsert Energiekonzept: Grundschule Görzig wird umfassend saniert

Schüler der 1. Klasse an der Grundschule in Görzig melden sich während des Unterrichts in ihrem Klassenraum.

Görzig/MZ - Cornelia Lehmann hat wenig Zeit, gleich gibt es Mittagessen an der Grundschule in Görzig. „Eine Kollegin ist ausgefallen, ich übernehme heute die Verteilung des Essens“, sagt die Schulleiterin. Drei Lehrerinnen und eine pädagogische Mitarbeiterin kümmern sich um 68 Kinder in Görzig, die Atmosphäre an der „Umweltschule“ mit Schulgarten, Bienen-AG und Computerkabinett ist familiär.