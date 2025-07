Werdershausen/MZ. - Wie viele Windkraft- und Solaranlagen werden in zehn Jahren in der Stadt Südliches Anhalt betrieben? In welcher Form wird die Stadt, wie werden Anwohner profitieren? Um diese Fragen ging es auf einer „Informationsveranstaltung Energie“, zur der der Unternehmer Thorsten Breitschuh am Donnerstag eingeladen hatte, der auch Ortschaftsrat in Werdershausen ist. Wie Breitschuh erklärte, erzeugen zurzeit 67 Windkraftanlagen auf rund 3,3 Prozent der Fläche der Stadt Südliches Anhalt Strom.

