Aribertstraße in Köthen

Baumaterial lagert vor der Schiller-Apotheke an der Ecke von Aribert- und Schillerstraße in Köthen.

Köthen/MZ. - Seit Oktober 2024 wird in der Aribertstraße in Köthen gebaut. Die Stadt investiert rund 1,7 Millionen Euro in die Sanierung der gesamten Straße, deren erster Abschnitt bis zur Schillerstraße zurzeit erneuert wird. Zu den Kosten der Stadt kommen rund 1,9 Millionen Euro für neue Abwasserkanäle, Hauptleitungen für Gas und Trinkwasser, neue Stromleitungen und ein neues Kabelnetz (die MZ berichtete).