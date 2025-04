An welchen Stellen die Polizei am Mittwoch die Geschwindigkeit kontrolliert hat und warum sich nicht jeder Ort zum Blitzen eignet.

Polizeimeisteranwärterin Sarah Dziallas misst an der Laserpistole die Geschwindigkeit der Autofahrer.

Köthen/MZ. - Wenn sie sich ärgert, lässt sie es sich zumindest nicht anmerken. Die junge Autofahrerin, die am Mittwochvormittag auf der Wülknitzer Straße von der Polizei gestoppt wird, zeigt sich sofort einsichtig: „Man ist ja selber Schuld“, sagt sie. 66 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 50 zeigt das Messgerät an. Abzüglich drei Kilometer pro Stunde Toleranz waren das immer noch 13 zu viel. Die Fahrerin muss 50 Euro Verwarngeld bezahlen, kriegt aber keinen Punkt in Flensburg.