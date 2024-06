Grundschule in der Stadt Südliches Anhalt

Grundschüler in Gröbzig, hier bei einem Tanzprojekt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gröbzig/MZ. - Die Grundschule Gröbzig hat eine Besonderheit: Ihre Trägerin ist zwar – wie bei anderen Grundschulen im Südlichen Anhalt auch – die Stadt. Das Gebäude, in dem sie sich befindet, gehört aber dem Landkreis. Dieser wiederum ist Träger der ebenfalls im Schulzentrum beheimateten Gemeinschaftsschule. Und diese ungewöhnliche Konstellation wirft im Alltag manchmal Fragen auf: Welche Stelle der öffentlichen Verwaltung ist eigentlich wofür zuständig? An wen kann man sich bei Fragen wenden? Zum Beispiel, was den Spielplatz für die Schüler angeht oder die Arbeit des Hausmeisters.