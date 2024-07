Aken/MZ. - Flugs die Drehleiter rauf und wieder runter - kein Problem für Réno Pauland. „Höhe spielt keine Rolle bei mir, das war schon immer so“, sagt der 54-Jährige, als er wieder festen Boden unter den Füßen hat. Wie einige andere auch ist er am vergangenen Sonnabend zum Gerätehaus der Akener Feuerwehr in der Töpferbergstraße gekommen zur „Helmprobe“. Er könnte sich vorstellen, Mitglied zu werden und die Einsatzabteilung zu unterstützen. Das liegt nahe, denn eigentlich sei er schon seit 40 Jahren im Bereich Feuerwehr aktiv, erzählt Réno Pauland. Er trägt an diesem Tag ein Shirt der Feuerwehr Weibersbrunn. Das liegt in Bayern, in der Nähe von Aschaffenburg. Inzwischen lebe er schon ein paar Jahre in Aken. Bei der „Helmprobe“ am Wochenende nimmt er sich schließlich einen Anmeldebogen mit.

