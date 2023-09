Ein ADAC-Experte hat den Frauen im Kurs geraten, auf die Sitzposition von Männern in ihren Autos zu achten. Und er hat auch erklärt, warum.

Was Berufsschüler beim Fahrsicherheitstraining in Köthen gelernt haben

Die 19-jährige Luca bremst scharf auf einer nassen Folie beim Fahrsicherheitstraining auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes in Köthen.

Köthen/MZ - „Ich wundere mich, dass hier alle so dicke Autos fahren, in eurem Alter habe ich nicht mal einen Trabant besessen“, scherzt der Lehrer, während die jungen Leute ihm zuhören. Dann gesteht er sich ein: „Aber es sind ja auch andere Zeiten als in meiner Jugend.“ Joyce, Lars und Helena sind mit eigenen Autos angereist, andere wie Luca fahren das Auto ihrer Eltern. „Ihr müsst keine Angst haben, die Fahrzeuge sind alle versichert“, beruhigt Heiko Rateike seine Schüler.